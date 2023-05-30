لجنة النقابات بالحوار الوطني: ضرورة تطوير منظومة التعاونيات بآليات جديدة

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن كل الأطراف التي شاركت في جلسة التعاونيات أجمعت على ضرورة حل مشاكل التعاونيات وإعادتها للصدارة مجددا.

5 قوانين للتعاونيات

وأضاف «البدوي»، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك 5 قوانين للتعاونيات، وتم الاتفاق على وجود قانون واحد لها، وإنشاء بنك للتعاونيات لتمويل المشروعات، وإنشاء جامعة تعاونية لنشر الثقافة التعاونية.

ولفت إلى أنه في ظل المناقشات في الحوار الوطني، اتفق الجميع على أن نمط التعاونيات في السابق لم يعد صالحا، وأصبح النمط معقدا لدخول أطراف أخرى في السوق، ولا بد من تطوير النمط بآليات جديدة وتكنولوجيا جديدة من أجل المنافسة، فلو توفر التمويل اللازم ستنجح المشروعات، لكن لو لم يتوفر فلن تنجح، ومجلس إدارة الاتحاد العام التعاونيات في اجتماعه أمس، أصر على المضي قدما في التوصيات التي طرحت في الأسبوع الماضي.

وذكر، أن اللجنة تتعامل مع شبكة من أصحاب المصالح والمتفاعلين تتغير حسب القضية التي تتم مناقشتها، والأهم خلال النقاش ترتيب الأولويات، خاصة مع النقابات المهنية.

وأوضح، أن التعاونيات دورها تقديم خدمات بأسعار معينة، وهذا ما افتقدناه، وبحثنا عن بديل لها ولم نجد، وبالتالي هي ركن أساسي من الاقتصاد المصري، رغم أنها لا تعمل بكفاءتها العالية فهي تسهم بـ70 مليار جنيه في السنة.

إنشاء مدارس تعاونية بمصروفات أقل

وأوضح، أن التعاونيات إذا دخلت في المبادرات الخاصة بدعم المواطن ستساعد بشكل أكبر في رفع العبء، وهم يعملون الآن على إنشاء مدارس تعاونية بمصروفات أقل، فهي منظومة ضخمة وإعادتها للمشهد تفيد الاقتصاد، وستقلل نسبة البطالة.