من هو مصمم فستان الأميرة رجوة الحسين؟.. استغرق 1100 ساعة لإنهائه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن فستان رجوة الحسين في حفل زفافها على ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، فجاءت التعليقات معبرة عن إعجاب شديد ببساطة الفستان وأناقته في ذات الوقت، لكن من هو مصمم فستان الزفاف وكم قضى من الوقت بالعمل به؟

حفل الزفاف

جمع الأمير الحسين من الأردن الأصدقاء والعائلة وزملائه من العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم بقصر زهران بما في ذلك أمير وأميرة ويلز لحضور حفل زفافه على رجوة الحسين، التي ظهرت بالحفل الملكي بفستان مذهل وحذاء مثير، يوم الخميس 1 يونيو.

فستان الزفاف الملكي من تصميم إيلي صعب

تم التقاط صورة لرجوة الحسين ببداية الحفل الملكي برفقة شقيق زوجها الأمير هاشم صاحب الـ 18 عامًا في قصر زهران في عمان بالأردن مرتدية فستانا أبيض أنيقا وبسيطا من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب.

فستان الزفاف

ظهر فستان الزفاف الخاص برجوة الحسين بالحفل الملكي على شكل عمودي ملائم مع خط رقبة غير متماثل وصدر مكشكش، أما الجزء الأكثر إثارة للإعجاب كان ذيل طويل مطرز مرتبط بالخصر، وطرحة مصنوعة من التول وأقراط فضية متدلية وتاج لامع يلائم اللمسات الأخيرة على ملابس زفافها المختارة بعناية، واختارت التخلي عن الكعب التقليدي للحصول على أحذية مسطحة مريحة وأنيقة.

زي ولي العهد مستوحى من زي والده الملك

وقامت الجميلة السمراء بتصفيف شعرها نصف إلى أعلى في موجات متتالية وأبرزت بشرة خالية من العيوب مع أحمر الخدود الخفيف والشفاه الوردية، وبدا نجل الملكة رانيا ، ولي العهد الأمير الحسين، أنيقًا بشكل مناسب لهذه المناسبة بزيه الأسود المستوحى من الزي الذي كان يرتديه والده الملك عبد الله الثاني بحسب ما ذكرت المجلة البريطانية العريقة هالو.

ملوك وأمراء بحفل الزفاف الملكي

وتزوج الأمير والأميرة في حفل زواج إسلامي في حديقة القصر، وشهده حوالي 140 ضيفًا من بينهم ولي العهد الدنماركي فريدريك وولي العهد الأميرة ماري وأفراد العائلة المالكة الهولنديين الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما والأميرة كاثرينا أماليا، ووفقًا لملكة ماليزيا عزيزة فإن قواعد اللباس بالنسبة للضيوف هي ربطة عنق سوداء وفساتين طويلة ولكن بدون التيجان.

زفة العروسين

وسافر العروسان من قصر زهران إلى قصر الحسينية لاستقبال زفافهما في موكب يعرف باسم الموكب الأحمر، ويتألف الموكب من ثماني سيارات لاند روفر مسلحة باللون الأحمر الساطع و11 دراجة نارية، ولكن في المناسبات الخاصة، ينضم راكبو الخيول والجمال إلى التشكيلة، وتعزف الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة الأردنية موسيقى عسكرية على مزمار القربة.

مطربون محليون وإقليميون

على عكس حفل الاستقبال النهاري، شهد الاحتفال المسائي 1700 ضيفً وتضمن الحفل العديد من العروض من قبل المطربين المحليين والإقليميين، بالإضافة إلى الفرق الموسيقى الأردنية والأوركسترا الوطنية وفرق الرقص الشعبي، وتلا ذلك مأدبة زفاف في قصر الحسينية، صرح القصر أنها تجمع بين الشكليات والجوانب الدبلوماسية لمأدبة رسمية مع احتفال بهيج وتقاليد حفل الزفاف.

فستان حفل الحناء

وكان الحسين ورجوة قد أعلنا خطوبتهما في أغسطس من العام الماضي، مع تقديم العرض في منزل والد رجوة في الرياض في الأيام التي سبقت زفافهما، وأقامت رجوة حفلة حناء في مدرب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي حيث ارتدت فستانًا أبيض بطول الأرض من تصميم المصممة السعودية هنيدة مع تنورة حورية البحر وأكمام طويلة، كانت مزينة بتطريز ذهبي حول الخصر والصدر والأصفاد، وتناغم مع طرحة بيضاء متدفقة بطول 10 أمتار وخيط ذهبي متناسق.

1100 ساعة استغرقه تنفيذ فستان رجوة الحسين

وأوضحت المصممة أن تنفيذ الفستان قد استغرق 340 ساعة إضافة لـ 760 ساعة أخرى للطرحة، الذي يضم سبع نجمات أردنيات ترمز إلى الآيات السبع في سورة الافتتاح من القرآن الكريم وجبال عمان السبعة.