ماذا يعني تتويج رجوة الحسين كأميرة بعد عقد قرانها على ولي عهد الأردن؟

حصلت رجوة الحسين رسميًا على لقب ملكي بعد زواجها من ولي عهد الأردن الأمير حسين، بعد أن صدر المرسوم الملكي الذي منحها اللقب صاحبة السمو الملكي وتم نشره على الحساب الرسمي للملكة الهاشمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ماذا يعني لقب تتويج رجوة بالأميرة

ونظرًا لأن ولي العهد الأمير الحسين هو وريث عرش الأردن، فإن الأميرة رجوة ستكون ملكته يومًا ما بزواجها منه، غير أنها لم تتوج بلقب «ولي العهد»، إذ أن بعض العائلات المالكة لا تستخدم هذا اللقب لزوجة ولي العهد ومنها المملكة الأردنية، بحسب ما ذكرت مجلة بيبول الأمريكية.

الملكان وصلا مبكرا لاستقبال الضيوف

وكان الزوجان قد عقدا قرانهما يوم الخميس في حفل زواج إسلامي في قصر زهران في عمان، حيث تزوج والدا الأمير الملكة رانيا والملك عبد الله ملك الأردن عام 1993، وكان الملك عبدالله والملكة رانيا قد وصلا باكرا إلى مراسم الزفاف للترحيب بالضيوف فور وصولهم حيث أحيت الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة الأردنية.

ضيوف من مختلف أنحاء العالم

واستقبل الملكان ضيوف من مختلف أنحاء العالم من بينهم أفراد للعائلات الملكية بدول العالم، مثل كيت ميدلتون والأمير ويليام.

دخول الأمير حسين وسط تصفيق من الحضور

ودخل ولي العهد الأمير حسين 28 عامًا ، إلى مكان الزفاف الملكي الحالم وسط التصفيق، وكان زي العريس مستوحى من الزي الذي كان يرتديه والده في يوم زفافه ولحقت به بعد فترة وجيزة رجوة التي حضرت الاحتفال بصحبة أشقاء الأمير الحسين الثلاثة الأصغر الأميرة إيمان والأميرة سلمى والأمير هاشم في سيارة رولز رويس فانتوم تعود لعام 1968.

الأمير هاشم بصحبة الأميرة رجوة

وارتدت العروس فستانا أبيض طويلا بأكمام طويلة بصقة صدر غير متماثلة، وتصدرت الإطلالة بتاج وطرحة عروس طويلة ساعدتها على ضبطها الأميرتين إيمان وسلمى، وحظي الأمير هاشم 18 عامًا بمرافقة العروس إلى الحديقة الخضراء، حيث بدأ عقد القران.

قبلة واستقبال للضيوف من الزوجين

قبل الزوجان حديثًا بعضهما البعض على الخدين واستقبلا ضيوفهما قبل السفر في موكب أحمر لحضور حفل استقبالهما الفخم في قصر الحسينية، حيث كان من المتوقع أن يشارك 1700 ضيف في الاحتفالات.