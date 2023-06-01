«الأرصاد»: سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة تتجاوز 40 كيلومترا غدا

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة بالأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، قائلة إن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية إضافة للمنخفضات الخماسينية في الصحراء الغربية، التي تؤدي إلى كتل هوائية جنوبية من الصحراء الغربية، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وسرعات للرياح تجاوزت 45 كيلومتراً في الساعة.

سرعات الرياح أدت لإثارة الرمال والأتربة

وأضاف «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن سرعات الرياح أدت لإثارة الرمال والأتربة، إضافة للسحب الرعدية في الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة أدت لتدهور الرؤية الأفقية في أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية والسواحل الشمالية، ومناطق من محافظات شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن العظمى بالقاهرة الكبرى سجلت اليوم 40 درجة مئوية، وهناك توقعات باستمرارها غدا الجمعة، حيث تصل سرعات الرياح لـ 40 كيلومتراً في الساعة ما تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، ما تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت أن الكتل الهوائية في يوم السبت قادمة من البحر المتوسط، ومن ثم سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، متوقعة عدم إثارة رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الشمالية.