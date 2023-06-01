«الأرصاد» توضح لـ قناة الناس درجات الحرارة المتوقعة السبت المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى ستشهد درجة حرارة غدا تصل إلى 40 درجة مئوية في النهار، مع نشاط الرياح بسرعة تتجاوز 40 كم/ الساعة، مع إثارة الرمال والأتربة في أغلب المحافظات.

تغير مسارات الكتل الهوائية

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، أن هناك فرصاً للأمطار المتوقع أن تستمر غدا الجمعة بشكل خفيف، ومتوسطة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية، لافتة إلى أنه بدءاً من يوم السبت ستتغير مسارات الكتل الهوائية وتصبح قادمة من السواحل الشمالية، وستنخفض الحرارة بمقدار 6 درجات على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى وستصل إلى 34 درجة.

برامج للمرأة والطفل على قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.