داليا البحيري عن وقوفها لأول مرة على خشبة المسرح القومي: متحمسة وخايفة

عبّرت الفنانة داليا البحيري، عن سعادتها لوقوفها لأول مرة على خشبة المسرح القومي، من خلال مسرحية سيدتي أنا، مع الفنان نضال الشافعي، عن رواية بنجمليون لجورج برنارد شو، والتي سبق وتمّ تقديمها من خلال رؤى فنية مختلفة، أبرزها مسرحية «سيدتي الجميلة» التي عرضت عام 1969 للكاتب بهجت قمر، بطولة فؤاد المهندس وشويكار.

داليا البحيري نجمة مسرحية سيدتي أنا

عبّرت داليا البحيري، في تصريحات لـ«الوطن»، عن شعورها بالحماس والخوف في وقت واحد إزاء وجودها في المسرح القومي، والذي تقف عليه لأول مرة في حياتها، مضيفة: «هذا المكان العريق مختلف جدًا وله طابع خاص ومميز، وعندما أتواجد فيه أشعر برهبة شديدة».

جهد وإتقان في التحضيرات

وأشارت إلى أنَّها جاءت عليها لحظات تخوف في بدايات التحضير لـ«سيدتي أنا» بسبب المجهود، ولكن متعة العمل وبمرور الوقت شعرت بالاطمئنان، في ظل وجود مخرج داعم ومتميز مثل محسن رزق.

وكانت داليا البحيري، قد كتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «لمّا بدأت بروفات المسرحية من 8 أشهر، كنت أسعى لتجربة مختلفة بها رقص وغنا وتمثيل وتمرين لأدواتي كممثلة، وبعد شوية ولمّا الشغل ابتدى يظهر خوفت، وشعرت بأني لن أكون قادرة على هذا المجهود، وبقيت أقوم من النوم خايفة ومخضوضة، وأسأل هعمل إيه؟! طب أعتذر؟! بس دعيت ربنا يقويني لأنه مش بيضيع تعب حد».