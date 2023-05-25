داليا البحيري: المخرج المنفذ لمسرحية سيدتي حضر الافتتاح رغم وفاة شقيقته

كشفت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أزمة تعرض لها علاء عيد مخرج منفذ مسرحية سيدتي أنا قبل ساعات من عرضها.

ونشرت داليا البحيري صورة بصحبة المخرج المنفذ، وعلقت عليها قائلة: «ده علاء عيد المخرج المنفذ لمسرحية سيدتي أنا، واللي رغم وفاة أخته إمبارح ربنا يتغمدها برحمته الواسعة ويصبره يارب، أصر يكون موجود معانا النهارده يوم الافتتاح، لأنه شديد الالتزام، وراجل فاهم يعني إيه فن وإبداع والتزام وجمهور».

وتابعت «البحيري»: «وهنا لازم نعرف إن أبطال العمل مش بس اللي بنشوفهم علي خشبة المسرح، لا في جنود كتير وراء ظهور أي عمل في أكمل صورة»، مضيفة: «شكرا يا علاء على تعبك وعلى التزامك وحبك لشغلك، وربنا يطبطب على قلبك».

مسرحية سيدتي أنا

مسرحية «سيدتي أنا» مأخوذة من عرض «بجماليون»، والمسرحية من بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي، ومن تأليف وإخراج محسن رزق، وتم تدريب أبطال العمل منذ عدة أشهر على الرقصات الاستعراضية الخاصة بالعرض المسرحي.