مصمم استعراضات مسرحية «سيدتي أنا»: داليا البحيري ممثلة تسعى للإتقان دائما

عبّر مصطفى حجاج مصمم الاستعراضات، عن سعادته بالعمل على خشبة المسرح القومي العريق لأول مرة، من خلال مسرحية سيدتي أنا، بالرغم من عمله في نحو 32 مسرحية، إلا أنه يشعر بالفخر إزاء وجوده في مكان عريق عمل به عظماء الفن من ممثلين وأدباء ومخرجين وكتاب وشعراء وموسيقيين.

تابلوهات راقصة في مسرحية سيدتي أنا

وقال مصطفى حجاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عمل مع المخرج محسن رزق أكثر من عمل، إلا أنه عندما عرض عليه «سيدتي أنا» وعرضها بالمسرح القومي، شعر وقتها بـ«خضة» كبيرة، مضيفًا: هذه المسرحية بالتحديد مختلفة للغاية، بعتبرها وجبة دسمة ومن ثم تحضيراتها وكواليسها بُذل فيها مجهودًا كبيرًا، وخلال جلسات العمل وبروفات الترابيزة، وجدت إنِ أنا تقريبًا مستحوذ على 60% من العرض لأن به كمية كبيرة من الاستعراضات غير طبيعية، والبروفات الخاصة بالاستعراضات استغرقت نحو 3 شهور، لضمان خروج الاستعراضات بشكل جميل ويليق بجمهور المسرح القومي.

واستطرد قائلًا: لمّا عرفت بوجود داليا البحيري في هذا العمل المميز، فرحت لأن أنا على المستوى الشخصي بحترمها وبحبها، وجدتها فنانة مخلصة لعملها لا تتأخر عن البروفة ولا تفوت أي منها، بل تأتي قبل الميعاد، تسعى دائمًا لأن يكون كل شيء منضبط.

بطولة داليا البحيري ونضال الشافعي

وأشار مصمم الرقصات مصطفى حجاج، إلى أن انضباط داليا البحيري وشغفها، كان بثابة وقودًا لحماسه، متابعًا: لا تريد الظهور باعتبارها ممثلة تؤدي مجموعة من الحركات الاستعراضية، ولكن تسعى لأن تكون في نفس مستوى الراقصين، وبذلت مجهودًا جبارًا للوصول لهذه النقطة، لأنها عاشقة لما تفعله إلى جانب خلفيتها عن الرقص الأمر الذي جعلها على درجة عالية من الإتقان ولم أشعر معها بالتعب أوالإرهاق، فضلًا عن أن ذلك كان بمثابة تحديًا كبيرًا، خصوصًا عندما يكون هناك عرضًا مسرحيًا قويًا، ونجوم بحجم داليا البحيري ونضال الشافعي الذي يعد ممثلًا جبارًا، الأمر الذي زاد من حماستي خلال البروفات.

مسرحية سيدتي أنا، مأخوذة عن رواية بنجمليون لجورج برنارد شو، دراما تورج وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة، موسيقى وألحان محمود طلعت، ديكور حمدي عطية، أزياء مروة عودة، تصميم استعراضات مصطفى حجاج.