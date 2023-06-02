خريطة وأماكن تشغيل منافذ خدمة العملاء الخارجية بشركة مياه الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن توافر منافذ خدمة العملاء الخارجية، لتقديم خدماتها للجمهور اليوم، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول لرضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية.

مواعيد وأماكن تشغيل منافذ خدمة العملاء الخارجية بالقطاعات

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد تشغيل منافذ خدمة العملاء الخارجية بالقطاعات التابعة لها اليوم كالتالي:

** مواعيد تشغيل منفذ مول جرين بلازا لخدمة العملاء «مول جرين بلازا - الدور الاول- بجوار العربية للطيران»، من الساعة 2 عصرا حتى الساعة 8 مساءً.

** مواعيد ومكان تشغيل منفذ الإبراهيمية 2 لخدمة العملاء «شارع عبد المنعم سند - الإبراهيمية»، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.

** مواعيد ومكان تشغيل منفذ سيدي بشر2 لخدمة العملاء «أول خالد بن الوليد- محطة ترام سيدي بشر»، من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 عصرا.

** مواعيد ومكان تشغيل منفذ النزهة 2 لخدمة العملاء «النزهة بجوار محطة النزهة - طريق المطار»، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.

** مواعيد ومكان تشغيل منفذ العامرية 2 لخدمة العملاء «شارع إبراهيم كفته - مربع الورش - العامرية»، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.

تأهيل وتدريب العاملين بمراكز خدمة العملاء

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إن الشركة نظمت دورات لتأهيل وتدريب العاملين في مراكز خدمة العملاء وعلى استخدام الحاسب الآلي وفنون التعامل مع العملاء بما يحقق دقة وسرعة وسهولة الاداء.