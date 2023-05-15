مواعيد وأماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة مياه الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن تقديم خدماتها المتنوعة من خلال سياراتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الاثنين وحتى الخميس بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عصرا.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء والمراكز

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء والمراكز الواقعة بنطاق عملها كالتالي:

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع المركز بقرية السبكي يومي الأحد والاثنين وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع مركز أبو حماد بقرية الصوه من الأحد إلى الخميس.

- موعد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع شمال المحافظة في مراكز:

* مركز صان الحجر بقرية «صان الحجر البحرية» يوم الأحد.

* مركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من الاثنين إلى الخميس.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على ادخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوي ».