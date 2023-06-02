«الزراعيين الأفارقة»: تعاون دول القارة السمراء ضرورة لمواجهة تحديات الغذاء

شارك الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة في الاحتفالية التي نظمها اتحاد الطلاب الأفارقة في مصر تحت عنوان «يوم أفريقيا»، بحضور لفيف من المسؤولين والسفير محمد نصر رئيس الجمعية الأفريقية احتفالا بمرور 60 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 خاصة وأن مصر من بين 32 دولة أفريقية مؤسسة للمنظمة التي تحولت إلى الاسم الحالي وهو الإتحاد الأفريقي عام 2002.

مشروعات أفريقيا

وقال نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية علي هامش الاحتفالية إنها تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتفعيل التعاون المشترك بين مختلف دول القارة من خلال مشروعات أفريقيا لها صبغة دولية تخدم الأمن الغذائي وتقلل من تأثير الظروف الدولية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية علي إمدادات الغذاء بدول القارة وتشجيع الاستثمار في القارة الأفريقية خاصة في مشروعات الأمن الغذائي والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية للدول الأفريقية، وأن التعاون الأفريقي «ضرورة»، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ومخاطر المناخ مع دعم دور الشباب في القارة وتبادل الخبرات ونقل خبرات الدولة المصرية للأشقاء يخدم أهداف أفريقيا.

التنمية المستدامة

وشدد «خليفة»، على أهمية دور الشباب في التنمية المستدامة والنهوض بالقارة ضمن اجندة افريقيا عام 2063 وأن الدولة المصرية تولي التعاون مع الأشقاء الأفارقة أهمية خاصة، مشيرا إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال البنك الإفريقي الأسبوع الماضي في شرم الشيخ تحت عنوان تهيئة التمويل للقطاع الخاص والاقتصاد الأخضر في افريقيا، لتشجيع تمويل الاستثمار الدولي في داخل القارة الأفريقية.

وأوضح نقيب الزراعيين أهمية الشباب الافريقي ودوره في تحقيق الأمن الغذائي سواء للمهندسين الزراعيين المصريين أو الشباب الأفريقي الذي يتلقى دروسه العلمية في مصر بمختلف الجامعات وداخل كليات الزراعة المصرية، مشيرا إلى تنظيم ورشة عمل إفريقية في مدينة مرسي علم أغسطس المقبل حول دور الشباب الأفريقي في تحقيق الأمن الغذائي يشارك فيها الطلاب الأفارقة مع اشقاءهم أوائل خريجي كليات الزراعة في مصر والمتفوقين في هذه الكليات من خلال خبراء مصريون يشاركون في فعاليات هذا الحدث الهام دعما للتعاون المشترك وتقديرا لدور الشباب الأفريقي.

ولفت «خليفة»، إلى أن هناك «ضرورة ملحة»، للمزيد من التعاون بين الدول الافريقية في ظل التحديات التي تحيط بالقارة الافريقية حيث أصبحت قضية الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا قضية هامة جدا، مشيرا إلى أن هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لتنفيذ العديد من مشروعات الأمن الغذائي وبينها مشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي وهي متاحة للأشقاء الأفارقة للتعرف على الخبرات المصرية في مختلف قطاعات الأمن الغذائي وتمكين الدول الأفريقية من نقل هذه الخبرات إلى دولهم.

وأشاد الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بأهمية الاستفادة من الذكري الـ 60 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، في التوعية بالمزيد من التعاون المشترك بين مختلف الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن زيارة سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة لمحافظة أسوان للاحتفال بيوم أفريقيا يأتي تأكيدا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون والشراكة لتقديم الدعم لمختلف الدول الأفريقية وتحقيق المزيد من الثقة بين الشعوب الأفريقية.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أهمية دور شباب الطلاب الأفارقة من خلال رفع كفاءة التدريب والتأهيل والتآخي لهم من خلال اتحاد الطلاب الافارقة في مصر لتوعية الشباب الافريقي بالفكر المستنير بالحفاظ على دول القارة من مخاطر الإرهاب لأنها قضية هامة جدا، وأن دعم التعاون المشترك لصالح الشعوب واستقرارها.