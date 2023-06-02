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روسيا تعلن عن تطوير روبوت جديد لإزالة وتدمير الألغام الأرضية

كتب:

أ ش أ
09:40 ص | الجمعة 02 يونيو 2023
أحد عناصر القوات الروسية

أحد عناصر القوات الروسية

أعلنت مؤسسة «روستيخ»، الروسية تطوير روبوت جديد مخصص لإزالة وتدمير الألغام الأرضية، وفقا لبيان الخدمة الصحفية للمؤسسة أوردته قناة «روسيا اليوم».

الروبوت يستطيع العمل في المناطق الوعرة

وذكر البيان أن الخبراء التابعين للمؤسسة الروسية روستيخ تمكنوا من تطوير روبوت جديد مخصص لإزالة وتدمير مختلف أنواع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، موضحة أن الروبوت مجهز بجنازير تمكنه من الحركة بسهولة في المناطق الوعرة، ويمكن التحكم به عن بعد، ومزود بكابينة مصفحة لتوجيهه بشكل يدوي.

الجيش الروسي يتسلم الدفعة الأولى هذا العام 

ومن جانبه، قال مدير قسم تصنيع الأسلحة والذخيرة في مؤسسة روستيخ، بيكخان أوزدويف، إن المؤسسة الروسية جاهزة لتسليم الدفعة الأولى من الروبوتات الجديدة للجيش الروسي هذا العام، وأن القدرة على التحكم بهذه الروبوتات عن بعد ستجعل عملية إزالة الألغام أكثر أمانا، وتمتلك روسيا، وفقا للقناة، عدة أنواع من الروبوتات العسكرية المخصصة لإزالة الألغام منها روبوتات «أوران-6»، التي أثبتت جدارتها في الميدان.

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