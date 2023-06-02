وظائف شاغرة للمصريين في اليونيسف.. اعرف تفاصيلها وشروطها

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، حاجتها لموظفين جدد من الجنسية المصرية للعمل داخل إدارتها في مصر.

وأوضحت المنظمة الأممية تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي استمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وذكرت اليونسيف على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» شروط الوظيفة وجاءت كالتالي:

وظيفة مسؤول السياسة الاجتماعية

- مطلوب شهادة جامعية في أحد المجالات التالية: الاقتصاد ، المالية، السياسة العامة، العلوم الاجتماعية، العلاقات الدولية، العلوم السياسية، أو أي مجال تقني آخر ذي صلة.

- مطلوب ما لا يقل عن سنتين من الخبرة المهنية ذات الصلة في المالية العامة أو الحماية الاجتماعية أو تحليل الفقر.

- تعتبر الخبرة في العمل في دولة نامية رصيدًا قويًا.

- تعد الخبرة في العمل مع دورة الميزانية المصرية ووثائق الميزانية الرئيسية والجهات الفاعلة الرئيسية في المالية العامة من الأصول القوية.

- تعد الخبرة في تصميم أو تنفيذ برامج التحويلات النقدية أحد الأصول.

- الخبرة في تحليل الفقر ميزة.

- مطلوب إتقان اللغة الإنجليزية والعربية، كما تعد معرفة لغة رسمية أخرى للأمم المتحدة (الصينية أو الفرنسية أو الروسية أو الإسبانية) أحد الأصول.

وظيفة المدير الاجتماعي والتغيير السلوكي

- مطلوب شهادة جامعية متقدمة (ماجستير أو أعلى) في العلوم الاجتماعية والسلوكية، بما في ذلك علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ودراسات الاتصال / الاتصال من أجل التنمية وعلم النفس والتنمية الدولية والجنس و / أو المجال ذي الصلة.

- ما لا يقل عن ثماني (8) سنوات من الخبرة المهنية المسؤولة تدريجياً ذات الصلة على المستويين الوطني والدولي في تطوير وتنفيذ وتقييم وإدارة استراتيجيات التغيير الاجتماعي والسلوكي، في تخطيط وإدارة تطوير البرامج الاجتماعية والسياسات، والدعم التشغيلي والأوضاع الإنسانية في المجالات ذات الصلة بتنمية الشباب والمراهقين، بما في ذلك فرص تنمية المهارات غير الرسمية، ويفضل أن يكون ذلك في دولة نامية.

- الخبرة ذات الصلة في تطوير وإدارة البرامج / المشاريع في المجالات ذات الصلة في وكالة أو منظمة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة أمر مرغوب فيه للغاية.

- ستكون الخبرة في تطبيق علم التغيير الاجتماعي والسلوكي والنظريات والبحث والتحليل لجميع مراحل دورة البرامج رصيدًا قويًا.

- خبرة في البحث الاجتماعي، بما في ذلك الأساليب الكمية والنوعية والتشاركية للتقييم التكويني، وتحديد الدوافع السلوكية، وتتبع وقياس وتقييم التغيير الاجتماعي.

- مطلوب قدرة مثبتة على مواكبة التطورات الجديدة في مجالات SBC والمراهقين والشباب والجنس.

- يعد الإلمام بالمناهج الجديدة والناشئة مثل الرؤى السلوكية ، والتصميم البشري الخادع، والاستماع الاجتماعي، من بين أمور أخرى، ميزة إضافية.

- خبرة في العمل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين على مستويات متعددة، بما في ذلك تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وإنشاء / إدارة الشراكات الخارجية.

- مطلوب إتقان اللغة الإنجليزية، تعتبر معرفة لغة رسمية أخرى للأمم المتحدة و / أو اللغة العربية ميزة إضافية.

وظيفة أخصائي تعبئة الموارد

- مطلوب شهادة جامعية متقدمة في أحد المجالات التالية: العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو الاتصالات، أو التنمية الدولية، أو أي مجال تقني آخر ذي صلة .

- مطلوب ما لا يقل عن خمس سنوات من الخبرة المهنية في واحد أو أكثر من المجالات التالية: الشؤون العامة ، وإدارة البرامج، وتعبئة الموارد، والعلاقات الخارجية، أو أي مجال آخر ذي صلة.

- مطلوب إتقان اللغة الإنجليزية، كما تعتبر معرفة لغة رسمية أخرى للأمم المتحدة أو لغة محلية لمركز العمل أحد الأصول.