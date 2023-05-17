118 وظيفة للعمل من المنزل بعضها براتب 10 آلاف جنيه.. الشروط والتفاصيل

استعرض موقع «فرصنا»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فرص عمل من المنزل بشركات ومؤسسات لا تشترط بالحضور والانصراف.

ووفقا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات.

وظيفة ممثل مبيعات

اسم الشركة: كودزون.

مقر الوظيفة: جليم - الاسكندرية.

عدد الوظائف المطلوبة: 70.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 5000- 10000 جنيه مصري.

وظيفة خدمة عملاء

اسم الشركة: شركة أسماء حجازي الطبية.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - عين شمس - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 8.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 5000- 7000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1000- 2000 جنيه مصري.

وظيفة مسئول مبيعات عبر الهاتف

اسم الشركة: مودرن هوم.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الاضافية: 1000- 5000 جنيه مصري.

وظيفة تلي سيلز

اسم الشركة: هيدروتك للاستشارات الزراعية.

مقر العمل: الجيزة - الهرم - فيصل - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 15.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسئولة تسويق الكتروني وعبر الهاتف

اسم الشركة: Up interiors company.

مقر العمل: حدائق أكتوبر - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مسؤول تسويق الكتروني

اسم الشركة: مصانع نصار للمواسير والبلاستيك.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: 3-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الإعلام - قسم علاقات عامه وإعلان).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة «إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال، بتر الأطراف، إعاقة سمعية - ضعف سمع».

وظيفة موظفة استقبال

اسم الشركة: ماميزون.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3500- 5000 جنيه مصري.

وظيفة تلي سيلز

اسم الشركة: ART SOFT.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.