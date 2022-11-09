قديروف: المقاتلون الشيشان يعدون بعض المفاجآت لقوات أوكرانيا

نفت جمهورية الشيشان الروسية على لسان رئيس البلاد، رمضان قديروف، مصرع مقاتلين شيشان قرب مدينة «ليسيتشانسك» في جمهورية «لوجانسك» الشعبية، التي ضمتها موسكو في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء.

وقال قديروف، إن مقاتلي بلاده يعدون حاليا بعض المفاجآت لقوات أوكرانيا، فيما منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اسم الأسقف ميخائيل فاسيليف، وسام بطل روسيا الاتحادية على خلفية مقتله أثناء أدائه واجبه الديني في مرافقة العسكريين الروس في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، شنت القوات الأوكرانية، هجوما في منطقة «سنيجيريفكا»، وسط معركة خطيرة جارية.

وقال نائب حاكم مقاطعة «خيرسون» الروسية كيريل ستريموسوف، عبر «تليجرام»، أمس الثلاثاء، إن مرتزقة يتحدثون باللغة البولندية والإنجليزية متورطون في هجوم قوات أوكرانيا على «سنيجيريفكا» وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا شنت عشرات الهجمات على منطقة «دونيتسك»، مشيرا إلى تكبد «موسكو» خسائر فادحة على الأرض، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الأوكراني: لن نتنازل عن أي مناطق

وأوضح زيلينسكي، أن «موسكو»، تسعى للتقدم إلى ما بعد «دونيتسك»، مشيرا إلى أن «كييف» لن تتنازل عن أي مناطق.

بدورها، تعمل السلطات الإيطالية على إعداد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ«كييف»، تشمل أنظمة دفاع جوي تضم أنظمة «أستر» وصواريخ «أسبيد» المتوسطة المدى، و«ستينجر» المحمولة المضادة للطائرات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية نقلا عن مصادر حكومية.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس،تعيين مساعد الوزير أنتوني بلينكن لموارد الطاقة جيفري بايت، منسقا لشؤون الطاقة مع الشركاء الدوليين في أوكرانيا.