اعترافات المتهم بسرقة الشقق السكنية في حلوان.. اختار الطوابق الأولى والأرضية

خضع متهم بسرقة الشقق السكنية في حلوان لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، اعترف خلالها بتفاصيل وقائع السرقة، وطرق التسلل إلى تلك الشقق وسرقتها لنهب محتوياتها، وقررت بعدها جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

طريقة سرقة الشقق السكنية

وكشفت اعترافات المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه، عن كيفية سرقة الشقق السكنية موضحاً أنه كان يراقب الشقة المُستهدف سرقتها لعدة أيام متتالية ليتأكد من الفترة التي يغيب عنها سكانها، وبعدها يحدد موعد التسلل إليها من خلال أسلوب التسلق والدخول من خلال الشرفات أو النوافذ الواسعة.

سرقة المشغولات الذهبية

وكان المتهم يختار الشقق السكنية في الطوابق الأرضية أو الطوابق الأولى لسهولة التسلق إليها، وعند دخوله الشقة كان يبحث أولاً عن الأموال أو المشغولات الذهبية، ليضعها داخل الحقيبة التي يحملها خلف ظهره.

وبعد الانتهاء من سرقة الشقة السكنية يهرب المتهم بالمسروقات على الفور، حتى لا ينكشف أمره، ليكرر نفس الأسلوب في سرقة 3 شقق سكنية في منطقة حلوان.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس القبض على المتهم بسرقة الشقق السكنية في حلوان، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التحفظ على المشغولات الذهبية المضبوطة معه.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهم بسرقة المنازل في حلوان يواجه عقوبة قانونية تصل إلى الحبس إذا لم تقترن السرقة بظرف مشدد آخر، حسب المواد 317 و318 من قانون العقوبات.