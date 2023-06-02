رئيس «تنشيط السياحة»: روسيا ثاني أكثر الدول إرسالا للسياح لمصر خلال 2022

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة له، عقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، عدد من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات العاملين في السوق الروسية، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بالتنسيق وبحضور السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو.

التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن تلك اللقاءات تهدف لتعريف كبار منظمي الرحلات العاملين في السوق الروسية بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى حجم الطلب على زيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

السوق الروسية إحدى الأسواق الرئيسية للسياحة المصرية

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن السوق الروسية إحدى الأسواق الرئيسية المهمة للسياحة المصرية، حيث جاء في المركز الثاني من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2022.

وأشار القاضي إلى أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة للتعرف على مردود الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الخارج والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، في عدد من الأسواق السياحية من بينها السوق الروسية، لافتا إلى أن منظمي الرحلات والمهنيين أبدوا إعجابهم بفكرة ومحتوى الحملة وكذلك مساهمتها في زيادة الطلب على زيارة مصر ودعمها للجهود التسويقية لمنظمي الرحلات السياحية في روسيا.

وأضاف أنه خلال اللقاءات التي عقدها بروسيا تم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمي الرحلات بالسوق الروسي من خلال تنظيم الحملات الإعلانية المشتركة وبرنامج تحفيز الطيران، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر، كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحي المصري.

وأشارت وزارة السياحة إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عقد أيضا لقاءً مع ممثلي اتحاد منظمي الرحلات الروسية لبحث تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد وإمكانية عقد الاجتماع السنوي المقبل له بمصر.