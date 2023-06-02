كيفية التواصل مع البعثة الطبية المصرية خلال فترة الحج.. 3 أرقام

وجهت وزارة الصحة والسكان، بعض الإرشادات للحجاج ممن سيسافرون إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام، وماذا يجب أن يفعلوا في حال تعرضهم للتعب أو الإعياء.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أرقاما للتواصل مع البعثة الطبية المصرية خلال فترة الحج.

أرقام للتواصل مع البعثة الطبية خلال فترة الحج

يرجى الاتصال على الأرقام:

مكة المكرمة:

+9660545027145

+9660545053928

المدينة المنورة:

+9660540341747

يمكنكم الضغط على هذا الرابط لتحميل كتيب الإرشادات الصحية للحج.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة، عن مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب اتباعها حال إصابة الحاج بضربة شمس خلال أداء مناسك الحج.

خطوات يجب مراعاتها حال الإصابة بضربة شمس

- لا بد من انتقال المصاب إلى مكان بارد.

- إزالة الملابس الخارجية.

- إعطاء المصاب السوائل.

- تبريد الجسم، خاصة منطقتي الرقبة والرأس بالماء.

- تعريض المصاب لمصدر هواء.

- التوجه إلى أقرب مستشفى وراقب صحتك واستشر البعثة الطبية.

وتوجد 30 عيادة تابعة للبعثة الطبية المصرية، وتتواجد داخل مقار سكن الحجاج المصريين، مكونة من 75 طبيبا في مختلف التخصصات.