غرفة شركات السياحة تكشف موعد صدور تأشيرات الحج للفائزين بالقرعة

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تأشيرات الحج الخاصة بالمواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي ستصدر فور الانتهاء من سداد شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لقيمة التعاقدات الخاصة بموسم الحج عبر المسار الإلكتروني السعودي.

ولفت في تصريح لـ«الوطن»، أن تأشيرة الحج لن تصدر إلا بعد قيام شركات السياحة بسداد قيمة تعاقدات مساكن الحجاج بمكة والمدينة وخدمات الإعاشة بمنى وعرفات وخدمات الانتقالات الداخلية بالمملكة العربية السعودية ورسوم استخراج التأشيرة.

المسار الإلكتروني السعودي للحج

وتابع: «عقب قيام شركات السياحة بسداد كامل قيمة تلك الخدمات وتسجيلها عبر المسار الإلكتروني السعودي للحج ستصدر على الفور تأشيرة الحج».

انطلاق أولى رحلات الحج السياحي 12 يونيو الجاري

وأضاف عزت أنه من المقرر أن تنطلق أولى رحلات حجاج السياحة المستوي البري يوم 12 يونيو الجاري، فيما ستنطلق أولى رحلات الحج السياحي طيران يوم 14من ذات الشهر.

وأشار إلى أن شركات السياحة لم تقم إلى الآن بدفع قيمة تعاقدات الحج وذلك بسبب عدم توفير قيمة التعاقدات بالريال السعودي، لافتا إلى أنه حال عجز الشركات عن الانتهاء من تلك التعاقدات بنهاية الأسبوع المقبل فإن رحلات الحج السياحي قد يتم إرجاء انطلاقها لبضعة أيام عن الموعد المقرر لها.

وطالب عزت، وزير السياحة والآثار بمخاطبة الجهات المسئولة لتحويل قيمة تعاقدات الحجاج بالريال السعودي وذلك حتى لا يحدث تأخرا في مواعيد انطلاق رحلات الحج عن المواعيد المقررة وفقا لضوابط الحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.