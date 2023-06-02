المحكمة عاقبته بالإعدام.. القصة الكاملة لقتل رجل أعمال على يد طبيب بالمعادي

قبل 13 شهرًا كان الطبيب «حسان» يعيش في أمن وسلام، داخل عقار ملاصق لجاره «عادل» رجل الأعمال، في حي المعادي الراقي جنوب العاصمة القاهرة، تبدلت الأمور بعد أول لقاء جمعهما، زاغ بصر الطبيب، من حالة الرفاهية والثراء داخل منزل رجل الأعمال، قضى ساعات طويلة يفكر في حيلة الثراء السريع، فهداه تفكيره إلى قتل جاره، نفذ الطبيب الجريمة، وانتهى به المطاف إلى حبل عشماوي، بعد حكم المحكمة بإعدامه قبل يومين.

سبب جريمة الطبيب ورجل الأعمال

بحسب أوراق القضية، كانت السرقة دافع الطبيب الشاب «حسان أ.» البالغ من العمر 30 عامًا، إلى قتل جاره، صاحب شركة، إذ تبين أن مرتكب الجريمة جلس مع نفسه ساعات طويلة لإيجاد خطة، للتخلص من ضائقة مالية، بعد أن توقفت الأموال التي كانت تأتيه من والديه، اللذان يعملان في دولة خليجية، حتى حسم أمره بقتل جاره، معتقدًا أنه يقيم بمفرده، إذ اشترى الطبيب سلاحًا ناريًا من أجل تنفيذ الجريمة.

حيلة الطبيب لتنفيذ جريمته

في أبريل من عام 2022، وقف الطبيب متخفيًا في ملابس عامل توصيل طلبات، مرتديًا خوزة دراجة نارية وفي يديه شنطة مصنوعة من البلاستك، وظل ينادي بصوت عال على الطبيب، ليوهم جيرانه أن آخر شخص دخل منزل رجل الأعمال «عادل. ش»، هو عامل توصيل طلبات منزلية، وعندما صعد سلالم المنزل وضرب جرس الشقة وجد رجل الأعمال صاحب الستين عامًا واقفًا أمامه، فأخرج الطبيب السلاح الناري ووضعه على صدره، وطلب منه أن ينصاغ لأوامره، وبعدها بثوان قليه أطلق رصاصة في صدر المجني عليه، لينهي مقاومته.

مفاجأة لطبيب المعادي

لحظات أعقبت جريمة القتل، وجد الطبيب القاتل الصادر بحقه حكمًا بالإعدام، زوجة الضحية وابنته واقفتان أمامه، فأصيب بالارتباك وأسرع هاربًا من المنزل قبل أن يتعرفا عليه، بسبب تغيير ملاسه وملامح وجهه أيضًا، ساعات قليلة تلت الجريمة المروعة، ونجح الفريق الأمني المكلف بجمع المعلومات في تحديد هوية منفذ الجريمة، وانكشفت بعدها حيلة الطبيب، وسقط في أيدي الشرطة، وأحيل إلى النيابة العامة محاطًا بأدلة الاتهام.

سلاح ناري و25 طلقة

تفاصيل مثيرة كشفتها أوراق القضية، إذ بينت أن الطبيب «حسان» اشترى مسدس 9 ملي و25 طلقة نارية من ذات العيار عن طريق اثنين من معارفه، وهما حارس عقار وعاطل، وأنه جلس مع نفسه يدرس خطة الجريمة حتى انتهى إلى تقمص دور عامل توصيل طلبات للمنزل، والوقوف أسفل المنزل والمناداة على رجل الأعمال، حتى يخدع الجيران بأن الشخص الأخير الذي كان بصحبته، هو عامل توصيل طلبات، وليس جارهم الطبيب.

اعتراف الطبيب بجريمة قتل جاره

حكى الطبيب الشاب تفاصيل الجريمة، بهدوء تام أمام النيابة العامة، بأنه كان يعيش في شقة مجاورة من منزل رجل الأعمال «القتيل» بعد سفر والديه للعمل في دولة خليجية وكانا يرسلان إليه مبالغ مالية كبيرةـ وعندما حل وباء كورونا قلت المبالغ المالية التي كانت تأتيه من والديه وقتها، وحدثت بينه وبين جاره رجل الأعمال مقابلة مباشرة، كانت في منزل جاره وجلسا سويًا للتعارف، وبعدها فتن بالثراء الفاحش والرفاهية الكبيرة داخل المنزل، فاعتقد أن هذا الرجل لديه مبالغ كبيرة ومقتنيات ثمينة ومشغولات ذهبية، فقرر التخلص منه بقصد الاستيلاء عليها، لكنه فوجئ بوجود زوجة الضحية وابنته بعد تنفيذ الجريمة.

أوراق القضية كانت مليئة بالأدلة الدامغة التي أقامتها النيابة العامة، قبل أن تحيل المتهم واثنين من معاونيه في شراء السلاح محبوسين، إلى المحكمة التي أسدلت الستار عن تلك القضية وعاقبت الطبيب بالإعدام شنقًا ومعاونيه بالسجن لمدة 3 سنوات.

خطوة قانونية للطبيب الصادر بحقه الإعدام

بعد حكم الإعدام فإنه وفقًا للقانون، يحق للطبيب قاتل جاره وشريكيه تقديم طعن على الحكم أمام محكمة النقض وفي حالة قبوله، فإن محكمة النقض تتصدى للموضوع، وتعيد محاكمة المتهم مرة أخرى، أما في حالة رفض الطعن فإن الحكم يصبح نهائيًا، وواجب النفاذ، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام قبل تنفيذه.