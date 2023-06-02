تفاصيل إصدار الكود التعريفي لأداء فريضة الحج.. 7 معلومات مهمة

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مهمة اليوم، بشأن الكود التعريفي الخاص بالحجاج، والذي يتم إصداره بشكل مجاني دون دفع أي رسوم من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج على شبكة الإنترنت، ويتم وضعه على جواز سفر الحاج، لذا تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة المتعلقة بإصدار الكود التعريفي الخاص بأداء فريضة الحج.

تفاصيل إصدار الكود التعريفي لأداء فريضة الحج

وأعلنت وزارة الداخلية كافة التفاصيل المتعلقة بالكود التعريفي للحجاج، ومن أبرز المعلومات عنه الآتي:

1 - رقم مسلسل يتم قراءته من خلال الحاسب الآلي، ويتم منحه للحجاج عن طريق البوابة المصرية الموحدة للحج بشكل مجاني.

2 - وجود الكود التعريفي هو بمثابة وثيقة ضمان لكافة الحجاج يقر بصحة وقانونية جميع الإجراءات المتبعة مع تسجيل وتوثيق جميع الخدمات التي يتم تقديمها للحجاج من جانب الجهات المنظمة.

3 - عدم وجود الكود التعريفي يؤدي إلى تأخير السفر لأداء الحج، ويتم الانتظار حتى يتم استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 2022.

4 - اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أو الإدارية حال عدم صحة الكود التعريفي، أو إذا تم الحصول عليه من خارج «البوابة المصرية الموحدة للحج».

5 - يجب على مختلف الجهات المنفذة والمنظمة لأداء فريضة الحج الالتزام بوجود الكود التعريفي للحجاج على جواز سفر الحاج.

6 - يتم إرسال الكود العريفي إلى الشركات الناقلة من أجل استصدار تذكرة السفر لأداء فريضة الحج.

7 - كما يتم إرسال الكود التعريفي إلكترونياً أيضاً إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لكي يتم التأكد من وجود الكود الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج أثناء السفر.