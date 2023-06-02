إزالة ملعب كرة قدم دون ترخيص في مدينة القرين بالشرقية

شنت رئاسة مدينة القرين بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة على مدار يومين لتنفيذ إزالة في المهد لملعب كرة قدم بمنطقة أبوعون على مساحة 1075 مترا دون ترخيص، وتمت الإزالة بحضور مسؤولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات اليومية

وكلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء دون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت في اليوم السادس بالمرحلة الثانية بالموجه الـ21، عن إزالة 55 حالة تعد على مساحة 8 آلاف و141 متر مباني و54 فدانا و21 قيراطا و21 سهما بنطاق المحافظة.