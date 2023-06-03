تامر هجرس: أنا لا أقدم أفلاما بلا معنى

يتصدر فيلم شوجر دادي، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذكر السينما، منذ عرضه الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت إيراداته الـ2 مليون جنيه، محتلا المركز الأول ضمن قائمة الأفلام، التي تضم «يوم 13، رهبة، بعد الشر، هارلي، ابن الحاج أحمد، 19 ب، مغامرات كوكو، ساعة إجابة»، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بطل الفيلم تامر هجرس، يؤكد أنه لا يشغله أبدا إذا كان سيحقق أي عمل إيرادات بالسينما من عدمه، مشيرا إلى أن الحكم بالنسبة له على جودته الفنية في المقام، الأول، مشددا على أنه لا يقدم أعمالا بلا معنى.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي تدور أحداثه في إطار كوميدي، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، فرح الزاهد، مي الغيطي، محمد محمود، جوهرة، مصطفى غريب، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

تامر هجرس غياب 4 سنوات عن السينما

وعبّر الفنان تامر هجرس، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته للمشاركة في فيلم شوجر دادي، الذي يعود به للسينما، بعد غياب 4 سنوات، منذ آخر ظهور سينمائي له في فيلم الديزل مع محمد رمضان عام 2018، واصفًا الفيلم بأنه يحمل كوميديا مختلفة ومميزة.

وقال «هجرس»، توقفت عن الدوشة التي تحدث في مخ الفنان، وإذا كان هذا الفيلم سيحقق ضجة أو لا، أوقات كنت أقول «الفيلم ده هيكسر الدنيا» ولا يحقق ذلك، «وميجبش 3 تعريفة في السينما»، وفيلم آخر تظن أنه لن يحقق نجاحا، ومع ذلك يُحدث ضجة كبيرة، وهناك أفلام ليس لها أي معنى تحقق مكاسب كبيرة، «أنا شخصيًا مش بعمل أفلام بلا معنى».