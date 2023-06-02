رفع لوحة إعلانية من على أحد العقارات المائلة بالقاهرة وتشكيل لجنة لمعاينة الضرر

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الاعلانية المثبتة على شاسيهات فى عملها للتأكد من سلامة كافة اللوحات حفاظًا على حياة المواطنين.

المحافظ يشرف على أعمال رفع شاسيه لوحة إعلانية

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال رفع شاسيه لوحة إعلانية تابعة لإحدى الشركات الخاصة موجود أعلى أحد العقارات بحي الشرابية حدث به ميل نتيجة تأثره بالعاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر أمس.

لجنة هندسية لمعاينة مدى تضرر العقار

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار بالحادث حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ورافق المحافظ الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء محمد المجبر رئيس حى الشرابية وعدد من قيادات المحافظة.