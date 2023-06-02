استقرار أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. عيار 21 بـ2380 جنيها

شهدت اسعار الذهب فى منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية اليوم الجمعة استقرارا ملحوظا، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2380 جنيها دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2720 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 2720 جنيه للشراء بدون مصنعية.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقرارا، حيث سجل نحو 2493 جنيه للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الاقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، حيث سجل نحو 2380 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، حيث سجل نحو 2040 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1587 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 19040 جنيها للشراء.