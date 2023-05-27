استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت.. اعرف جرام 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، 27 مايو 2023، استقراراً خلال التعاملات الصباحية ليصل سعر أوقية الذهب إلى 7.300.84 ريال سعودي بما يعادل 1.946.67 دولار أمريكي وفقا لأسعار الذهب العالمية، مع العلم أن سعر الصرف المعلن من السعودية لعملتها المحلية 3.75 ريال للدولار.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

ويهتم بمتابعة أسعار الذهب في السعودية اليوم الكثير من المصريين بالداخل والخارج، خاصة في ظل قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر، فيما بلغ عدد أفراد الجالية المصرية بالمملكة 2.5 مصري، وهي أكبر الجاليات المصرية بالخارج.

أسعار الذهب في السعودية وموسم الحج

فيما يرغب في متابعة أسعار الذهب في السعودية اليوم، البعض الآخر سواء من المقيمين أو الوافدين إلى المملكة لأداء فريضة الحج خلال هذه الأيام المباركة، لشراء الهدايا أو اقتناء المشغولات والحلي، وترصد «الوطن» أسعار الذهب بالمملكة للجرامات والأعيرة المختلفة، كالتالي؛

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 21

بالنسبة إلى أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 قيراط بدون المصنعية، فيباع بسعر 205.39 ريال سعودي ما يعادل 54.76 دولار أمريكي، وذلك خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 22

فيما وصلت أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 22 بدون المصنعية، إلى 215,17 ريال سعودي، ما يعادل 57.37‏ دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24

وبلغت أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 24؛ الأكثر نقاءاً ومبيعاً بالخليج، 234.73 ريال سعودي بدون المصنعية، ما يعادل 62.59 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 18

أما أسعار الذهب في السعودية اليوم لجرامات الذهب عيار 18، قبل احتساب سعر المصنعية، فوصلت إلى 176.05 ريال سعودي ما يعادل 46.94‏ دولار أمريكي.