كيف تحسب استهلاك فاتورة الكهرباء بالمنزل شهريا قبل إصدارها؟

يسعى مشتركو شركات توزيع الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة في البحث عن الآليات التي أتاحتها الشركات بجميع الفروع والإدارات التابعة لها عن كيفية احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية قبل إصدارها بالمنزل.

خطوات احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية بالمنزل

وتستعرض «الوطن» خطوات سهلة وبسيطة تمكن المشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية من احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية قبل إصدارها بالمنزل ووفقا لشرائح الاستهلاك للعام المالي «2022 - 2023» للقطاع المنزلي، وفقا للصفحة الرسمية للشركة القابضة للكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»..

** خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي «من صفر إلى 50 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 48 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 1جنيها

- إجمالي سعر 50 كيلووات ساعة = 25 جنيه

‏ 50 × 0.48 = 24 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيها‏

** خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي «من 51 إلى 100 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة 58 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 2 جنيها

- إجمالي سعر 100 كيلووات ساعة = 55 جنيه ‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎

‎مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه

** خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي«من 101 إلى 200 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها

- إجمالي سعر 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه

‏ 150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات

‏‏‎- إجمالي سعر 200 كيلووات ساعة = 160 جنيها

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها

** خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي«من 201 إلى 350 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.06 قرشًا

- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

- 250 كيلووات ساعة = 218 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا،

‏50 × 1.06 = 53 جنيهًا،

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

‏ ‏- 300 كيلووات ساعة = 271 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‎100 × 1.06 = 106 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها‏

‏- 350 كيلووات ساعة = 324 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا،

150 × 1.06 = 159 جنيهًا،

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

** خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي«من 351 إلى 650 ك.و»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة وبيتم حسابها كالتالي :

- سعر أول 200 كيلووات × 0.77 قرش

- سعر ‏150 التي تلية × 1.06 جنيهاً

حتي نصل إلي 350 كيلووات وأي كيلووات بعد ذلك ب 1.28 جنيهًا

- مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها

- إجمالي سعر 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

50 × 1.28 = 64 جنيهًا، ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها

‎‏ - إجمالي سعر 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها

‏ ‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا ‏ 150 × 1.06 = 159 جنيهًا

100 × 1.28 = 128 جنيهًا ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها

- إجمالي سعر 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيه

‏‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا،

250 × 1.28 = 320 جنيهًا،‎

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

‎‏ ** خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي «من 651 إلي 1000 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.28 جنيه

- مقابل خدمة عملاء = 25 جنيها

- إجمالي سعر 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات ‎ ‏

1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا،

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

** خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي«أكثر من 1000 كيلووات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.45 جنيهًا

- مقابل خدمة عملاء = 40 جنيها

- 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيها ‏‎

** خطوات احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي« 2000 »كيلووات ساعة = 2940 جنيها

2000 × 1.45 = 2900 جنيه‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها