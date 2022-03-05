  400 مليون دولار تكلفة توريد أجهزة المبانى التكنولوجية بالعاصمة الجديدة

تستقبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة توريدات الأجهزة المتعلقة بمشروعات الربط التكنولوجى ورقمنة كافة مناحى الحياة فى المدينة طبقاً للتعاقدات الموقعة، حيث تُقدَّر تكلفة توفير الأجهزة الخاصة بالمبانى التكنولوجية التى يتم توريدها بنحو 400 مليون دولار، كما تم الانتهاء مؤخراً من توفير عدد 10 آلاف عداد ذكى تختص بمبانى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية، بتكلفة إجمالية تبلغ 26 مليون دولار.

وتضم العدادات الذكية التى تم توريدها خلال الفترة الماضية عدادات للكهرباء وعدادات للغاز الطبيعى وعدادات للمياه، وسيتم استخدامها فى مبانى المرحلة الأولى التى تشمل مبانى الحى الوزارى الجديد والمبانى السكنية والمبانى التجارية الخدمية، وتولت شركتا السويدى إليكتريك وجلوبال ترونكس عمليات التوريد.

وتستعين شركة العاصمة الإدارية الجديدة بأفضل التقنيات العالمية فى مجالات الربط الرقمى، بهدف توفير تجربة مثالية للحياة والعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى نحو يتفق مع رؤية الدولة طويلة المدى للتنمية المستدامة - مصر 2030.