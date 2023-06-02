تفاصيل حريق الغربية.. استمر لساعات وخسائر بالملايين

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، من إخماد حريق الغربية، التهم كميات كبيرة من محصول الكتان، داخل قرية شبراملس التابعة لمركز ومدينة زفتي، دون وقوع إصابات أو خسائر الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق الغربية

حريق الغربية نشب داخل قرية شبراملس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث فوجئ الأهالي، بارتفاع السنة اللهب، وتصاعد كثيف للدخان، من شونة كبيرة لتخزين محصول الكتان، جري الدفع بأوناش ولوادر، من قبل الأهالي لفصل المحصول وإبعاده عن ألسنة اللهب، في محاولة منهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بحسب ما قاله ناجي الحوت أحد أهالي القرية وشهود العيان، لـ«الوطن» مشيرا إلى أن الحريق كبير جداً والخسائر تقدر بالملايين، وأن ما زاد من حدة النيران، هو وجود رياح.

حريق هائل بالغربية

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية، بمدينة زفتي، بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل بالغربية داخل شونة كبيرة لتخزين محصول الكتان، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع السنة اللهب، بشكل كبير.

وهرعت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وسيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين نشوب حريق هائل داخل شونة كبيرة لتخزين محصول الكتان، وامتدت النيران إلى مكان أخرى، وأتت على كميات كبيرة من محصول الكتان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، وتمت عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

خسائر بالملايين

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن حريق الغربية، التهم كميات كبيرة من محصول الكتان، تقدر بـ 11 فدان، وامتدت ألسنة اللهب إلى أكثر من شونة، بجانب تفحم تروبيل خاص بمصنع كتان، وخسائر مادية بقيمة 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات، القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.