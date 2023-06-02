مقتل شاب بطعنة نافذة في القلب بسبب مشادة كلامية بـ عين شمس

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب بسبب مشادة كلامية في عين شمس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «مجدي. م. م»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنه نافذة في القلب، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

التحريات

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وعاطل مقيم بدائرة قسم الشرطة، مضيفة أنها تطورت إلى مشاجرة سدد إثرها المتهم طعنة نافذة للمجني عليه أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قراراتها المتقدمة.