غدا.. إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة وتقديم التظلمات يبدأ الأحد

تشهد محافظة القاهرة غدا السبت، إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالمدارس، وذلك بعد إعلانها على البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة، ومن المقرر فتح باب التظلمات يوم الأحد المقبل الموافق 5 يونيو ويستمر تلقي الطلبات لمدة 15 يومًا، أي حتى يوم 20 يونيو الجاري، وعلى أي متضرر يرغب في التظلم أن يتوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته، ويقدم طلب التظلم في المواد التي يرغب بمراجعتها.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وفى سياق متصل، أكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسى الثاني لعام 2022-2023 ستكون متاحة في المدارس غدًا السبت، مشيرًا إلى أنه تم اتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب القاهرة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg ، ويحصل الطالب على النتيجة بمجرد إدخال رقم الجلوس.

تنسيق الثانوى العام

ومن المقرر أن تعلن مديرية التعليم بالقاهرة نتيجة تنسيق المرحلة الثانوية خلال الفترة المقبلة، بعد رصد وحصر الأماكن الشاغرة ودرجات طلاب الشهادة الإعدادية، حيث يتم إعلان تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة والدبلومات الفنية وعلى الطلاب اختيار ما يناسبهم وفق مجموع الدرجات.

كما تقدم محافظة القاهرة خدمات تعليمية متنوعة للطلاب على البوابة الرسمية لمحافظة القاهرة ومنها بيان الدرجات ونتائج سنوات النقل والشهادة الإعدادية أوائل الشهادة الإعدادية والتحويلات المدرسية والتقديم على مرحلة رياض الأطفال من خلال الرابط هنا.