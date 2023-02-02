أستاذ علوم وتربية: نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة منطقية

وصف الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، رسوب 41 ألف طالب وطالبة بنتيجة الشهادة الإعدادية بالمنطقي، حيث يوجد في كل امتحان نسبة معينة للنجاح تقدر بنحو 70%، وأما الـ 30% الباقية فتكون بين رسوب بعض الطلاب في مواد معينة أو التغيب في الامتحانات.

نسبة النجاح العام الماضي

وتابع أستاذ العلوم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في النور»، تقدمه يوستينا يوسف «قناة ctv القبطية»، أن مقارنة هذه النتيجة بنتيجة العام الدراسي الماضي تكشف تراجع نسبة النجاح حيث كانت نسبة النجاح في العام الماضي 83% أعلى نسبة هذا العام، موضحاً أن هذا الانخفاض يعود لعدد من الأسباب المختلفة بينها التغيب عن الامتحان.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن المرحلة الإعدادية تعد مرحلة فارقة بالنسبة للأطفال، حيث تعد المدخل للمرحلة الثانوية سواء ثانوي عام أو تجاري أو صناعي، مضيفاً أنه يجب على أولياء الأمور التركيز على النقاط الإيجابية والسلبية لدى الأبناء لتحدد أهدافهم خلال المرحلة الثانوية.

أسئلة مهارات التفكير

وأضاف «أستاذ التربية بجامعة عين شمس»، أن النجاح في التيرم الثاني متوقف على مجهود الطالب والتركيز على نقاط القوة والضعف ومعرفة أسباب ضعف مجموع التيرم الأول وتجنب تلك المشكلة.

وأوصى «عبد العزيز» بتدريب الطلاب خلال تلك المرحلة على أسئلة قياس الفهم والتفكير والتي أصبحت منهجاً في المرحلة الثانوية والإعدادية.