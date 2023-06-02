«DMC» توثق التطوير في السويس بعد 30 يونيو.. ومواطنون: عايشين حياة جديدة

نشرت فضائية «DMC» فيديو جديدًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن شهادات المواطنين في مدينة السويس عن التطوير الذي حدث بها بعد 30 يونيو.

مواطن من السويس: أعتبر 30 يونيو عيد ميلادي

وقال أحد مواطني محافظة السويس إنه يعتبر يوم 30 يونيو هو عيد ميلاده، حيث أن مصر كانت متجه إلى مكان لا يعلمه إلا الله، بينما أضاف مواطن آخر من المحافظة أنه بعدما تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد البلاد فقد أعاد الأمن والأمان في ربوع البلاد.

وقالت سيدة تعيش في المحافظة إنه قبيل ثورة 30 يونيو 2013 لم يكن هناك أمانا في الشوارع المصرية، غير أنه حاليا بات هناك أمن وأمان في كل الشوارع والطرقات بمختلف المحافظات، «دلوقتي فيه أمان وتطوير في مدينة السويس، وعملوا لينا ممشي جديد».

وأكد أحد المواطنين: «فيه تغيير على مستوى البنية التحتية لمدينة السويس، كطرق وكباري والحجات دي تطورت كتير وكمان المواصلات، وعايشين حياة جديدة غير الأول خالص».