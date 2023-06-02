«DMC» تستعرض تمكين الشباب بعد 30 يونيو.. برامج رئاسية لتدريب الكفاءات

نشرت فضائية «DMC» فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن دعم الدولة لتأهيل وتمكين الشباب، حيث أعطت الدولة المصرية أولوية لملف تمكين الشباب منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.

برامج رئاسية لتدريب الكفاءات الشبابية

كما اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات والخطوات لإتاحة الفرص أمام تمكين الشباب ومنها، إطلاق الرئيس السيسي عدة برامج رئاسية لتدريب الكفاءات الشبابية في شرايين القطاع الحكومي وغيره من القطاعات، وأطلق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وتم تخريج 4 دفعات من البرنامج بواقع 500 شاب في الدفعة واستعانت الدولة بهم في عدد من المناصب القيادية بالدولة، وفي أغسطس 2017 أصدر الرئيس السيسي قرارًا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بهدف تحقيق متطلبات الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بكافة قطاعات الدولة من خلال تنظيم عشرات البرامج التدريبية.