«DMC» تستعيد ذكريات ثورة 30 يونيو بفيديو جديد.. الشعب فرض إرادته

نشرت فضائية «DMC» فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن ثورة 30 يونيو إرادة شعب، خروج الشعب المصري كالسيل الجارف في كل الميادين بمختلف محافظات الجمهورية لإنهاء حكم تنظيم الإخوان الإرهابي.

طوفان الشعب أنهى حكم مرسي في 4 أيام

وأدى طوفان الشعب المصري في ثورة يونيو لفرض إرادته وأنهى «حكم مرسي» في 4 أيام، بعدما عبرت الملايين في الشوارع عن إرادة الشعب المصري بالمطالبة برحيل التنظيم، وفرضت إرادة ملايين المصريين في الشوارع وفاقت كل تصور وتوقع في المنطقة والعالم.

هذا وسيتوقف التاريخ طويلا مع دروس ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، ذلك لأنها كانت إرادة وثورة شعب.