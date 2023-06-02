«DMC» تنشر فيديو عن دعم الزراعة بعد 30 يونيو.. وفلاحون: مكانش لينا حقوق

نشرت فضائية «DMC» فيديو جديدًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، يوثق دعم الأسمدة المقدمة للفلاحين بأكثر من 75 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وغيرها من الإنجازات التي حدثت في مجال الزراعة.

قبل 2013 لم يكن للفلاحين أي حقوق

وقال أحد مواطني محافظة المنوفية إنه قبل 30 يونيو 2013 لم يكن للفلاحين أية حقوق ولم يشعر بهم أحد، بينما أكد مواطن آخر أن معظم الفلاحين إما بوروا أراضيهم أو باعوها كمبان، موضحًا: «لما كنا بنروح الجمعية مكناش بنلاقي حاجة لينا».

بينما أوضح أحد المواطنين أن الأسمدة كانت تباع في السوق السوداء وكان سعر الشيكارة الواحدة تصل لـ400 أو 500 جنيه، مشددًا: «دلوقتي كل حاجة اتغيرت وبقينا بنجيب كل حاجة من الجمعية زي الكيماوي والأسمدة والمبيد الحشري».