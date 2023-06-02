إصابة طفل صدمته سيارة مسرعة بالدقهلية

أصيب طفل بحادث أليم نتيجة تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي علي الطريق بمدينة المطرية، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه وعمل اللازم لعلاجه، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

إصابة طفل نتيجة حادث تصادم

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية يفيد بإصابة طفل صدمته سيارة ملاكي على الطريق بالمطرية، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين إصابة طفل يدعى مصطفي حسن نور الدين صاحب الـ8 سن من شارع بورسعيد بمدينة المطرية، وجرى توقيع الكشف الطبي عليه وعمل التحاليل الطبية والإشاعات اللازمة، وجرى تحويله لمستشفى المنزلة العام لإسعافه.

تحرر محضرا بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.