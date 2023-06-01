إصابة طفل في حادث سير بسوهاج

تعرض طفل عمره 7 سنوت، لإصابات بليغة، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي الشرقي ناحية دائرة مركز دار السلام في سوهاج، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوجود حادث تصادم ومصاب على الطريق الزراعي الشرقي ناحية دائرة مركز دار السلام، وتبين بالانتقال لموقع الحادث، أنه في أثناء سير سيارة ربع نقل، قيادة «مدحت. ر. ا. ا»، 24 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لاصطدامه بالطفل «ممدوح. ت. ع. م»، 7 أعوام، ويقيم بدائرة المركز.

إصابة طفل في حادث سير

وتبين أنّ السائق اصطدمت به سيارة ربع نقل من الخلف عن طريق الخطأ بسبب السرعة الزائدة، يقودها «إسلام. ع.أ.م»، 23 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز أخميم، ونتج عن التصادم، انحراف سيارة الأول وعدم تمكنه من السيطرة عليها، واصطدامه بالطفل.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف، التي نقلت الطفل إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتبين إصابته باشتباه كسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وفق التقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى وضعه حاليًَا تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، للوقوف على حجم إصابته، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

عدم وجود شبهة جنائية في الحادث

وبسؤال قائدي السيارتين، أفادا بمضمون ما تقدم، وأضاف قائد السيارة الأولى، أنه تفاجأ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، نتيجة عدم سيطرته على عجلة القيادة بعد اصطدام سيارة أخرى به من الخلف، وأفاد جد الطفل المصاب، 56 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة الأولى بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.