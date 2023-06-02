«أتوبيس السعادة» في جولة داخل دير الأنبا سمعان: سياحة ودين وترفيه وتعليم

أجرى الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، جولة داخل دير الأنبا سمعان.

ليست رحلة دينية فقط

وقال أحمد يونس، خلال تقديمه البرنامج: «السعادة أماكن وأشخاص حلوة، كلما كنت بها ستكون مبسوطا، واليوم أتوبيس السعادة موجود في دير الأنبا سمعان، سواء تعرفه أو لا تعرفه إلا أنك ستشاهد حالة حلوة، وعندما تسمع كلمة دير قد تعتقد أنها رحلة دينية، إلا أن الموضوع ليس رحلة دينية فقط، ولكن سياحة ودين وترفيه وتعليم».

وتابع: «مكان بهذه العظمة لا يصح إلا نتحدث عنه، ولا يصح ألا تأتي لزيارته، المكان عبارة عن إعجاز يتحدث عن نفسه، وطوال سيري أشعر براحة نفسية كبيرة».

الكنيسة تستوعب 20 ألف مصل

وأشار «يونس» إلى أن «دير الأنبا سمعان الخراز كان يعمل في الدباغة، ثم أصبح هذا المكان بفضل اسمه، نظرا لأنه شخص محب لله وكل شيء جميل»، لافتا إلى أن كنيسة السيدة العذراء والأنبا سمعان تستوعب 20 ألف مصل.