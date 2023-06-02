تشريح جثة شاب توفي إثر إصابته بحالة إعياء شديدة في مصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف لغز وفاة شاب في ظروف غامضة، إثر إصابته بحاله إعياء شديدة.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وأخذ عينات دموية وحشوية من الجثمان، وإرسالها إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، وطلبت إستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها

بلاغ من بوصول شاب متوفى

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب مصاب بحالة إعياء شديدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «ح. ن»، في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وجرى العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي وهاتفه المحمول، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.