تفاصيل الالتحاق بمدرسة المجمع التكنولوجي في الفيوم.. بدائل الثانوية العامة

يرغب عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية في الالتحاق بمدرسة المجمع التكنولوجي في الفيوم، كونها من أفضل بدائل الثانوية العامة، إذ تعتمد على نظام تعليم إيطالي متطور، وتمهد لدخول طلابها الكلية التكنولوجية المتقدمة والمتوسطة، حيث أنّ المدرسة تابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مدرسة المجمع التكنولوجي بالفيوم في سؤال وجواب، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

س: ما هي مدارس المجمعات التكنولوجية؟

أنشئت مدارس المجمعات التكنولوجية بقرار وزير التربية والتعليم رقم 228 الصادر في 20 مايو 2012، الصادر لصندوق تطوير التعليم بإنشاء وإدارة مدارس المجمعات التكنولوجية المتكاملة بمحافظة الفيوم، وذلك داخل مقر المدرسة الثانوية الصناعية بقرية دمو.

وعقب ذلك جرى إنشاء المدرسة فور توقيع اتفاقية بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التعاون الدولي والسفارة الإيطالية في 24 أغسطس 2016، بإنشاء مدرسة المجمع التكنولوجي في الفيوم، بسعة استيعابية 800 طالب في 3 سنوات دراسية عقب إتمام الشهادة الإعدادية، حيث بدأ استقبال الطلاب بدءًا من العام الدراسي 2018/2019.

المراحل الدراسية في مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل 2023

وفيما يخص المراحل الدراسية في مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل 2023 فإنّه يشمل الآتي:

المرحلة الدراسية الأولى وتضم المدرسة الثانوية الفنية. المرحلة الدراسية الثانية وتضم الكلية التكنولوجية المتوسطة. المرحلة الدراسية الثالثة وتضم الكلية التكنولوجية المتقدمة. مركز التدريب المهني للصناعة. المدرسة الثانوية المهنية.

ما هي أقسام المجمع التكنولوجي المتكامل؟

تضم مدرسة المجمع التكنولوجي في الفيوم العديد من التخصصات المدرسية الثانوية المهنية التي تضم الأقسام الآتية:

قسم التصنيع الميكانيكي قسم الأنظمة الكهربائية والكهروضوئية أنظمة صيانة وإصلاح السيارات. قسم التصنيع قسم صيانة التبريد وتكييف الهواء.

ما هي مميزات مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي؟

تتميز مدرسة المجمع التكنولوجي في الفيوم، بإعداد نموذج لمجمعات تكنولوجية متكاملة يحصل خلالها على الخدمات التعليمية والتدريبية والإرشادية التكنولوجية على أعلى مستوى من الجودة، والتي تواكب احتياجات سوق العمل.

إعداد فنيين على مستوى متميز يواكب سوق العمل. التوافق مع المستويات المناظرة للمعايير القومية للمهارات للتأقلم مع متطلبات الصناعة. الارتقاء بمستوى ومواكبة التقدم التكنولوجي الصناعي المتسارع. الاستمرار في التعلم والتحول بين العديد من التخصصات الفرعية بعد تلقي التدريب المناسب. الحصول على تعليم وتدريب فني وتكنولوجي على مستوى متقدم.

ما هي مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل؟

تضم مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل لدراسة التعليم الفني على مدار 7 سنوات، يحصل بعدها الطالب على شهادة البكالورويس في أحد المجالات الصناعية أو التكنولوجية بالتعاون مع هيئة بيرسون البريطانية ووزارة التعليم العالي.

كم مصاريف مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي؟

وفيما يخص مصاريف مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي فإنّها تأتي كالتالي:

مصاريف المجمع التكنولوجي المتكامل للثلاث سنوات الأولى 500 جنيه. مصاريف المجمع التكنولوجي للمرحلة الثانية 800 جنيه. مصاريف المجمع التكنولوجي للمرحلة الثالثة 1000 جنيه.

ما هو تنسيق مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوية؟

وفيما يخص تنسيق مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوية فإنّه لم يجر إعلان التنسيق حتى الآن، إذ ستعلن فور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وتحديد التنسيق للمدارس الثانوية والفنية والتكنولوجية.