«DMC» توثق تطور القطاع الزراعي بعد ثورة 30 يونيو.. إصلاح ومجتمعات عمرانية جديدة

نشرت فضائية «DMC» فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يحمل عنوان «الدولة المصرية تعطي أولوية لمجال الزراعة والإصلاح الزراعي ودعم الفلاح»، استعرضت فيه عدد من المبادرات لتحقيق طفرة في القطاع.

الدولة أعطت الأولوية لمجال الزراعة والإصلاح الزراعي

وأعطت الدولة المصرية أولوية لمجال الزراعة والإصلاح الزراعي ودعم الفلاح، وقدمت الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية لعدد من المبادرات لتحقيق طفرة في القطاع الزراعي، كما جرى إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

واستصلحت الدولة مليون ونصف المليون فدان لزيادة الزمام الزراعي لمصر، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة في 8 محافظات.

وقال أحد المواطنين: «لأول مرة نحس أن فيه جهة من الجهات بتعمل مبادرة لدعم الفلاح وصغار المزارعين».

وجرى إنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم وتضم 2.5 مليون نخلة، بخلاف إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، وبتكلفة وصلت لـ300 مليار جنيه.