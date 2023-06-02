اشتعال 10 نخلات في منطقة أكتوبر بسبب الموجة الحارة

تسببت الموجة الحارة في اشتعال 10 نخلات في طريق الواحات بأكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، باشتعال 10 نخلات امام سوق العبور بطريق الواحات.

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم محمد داود، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين اشتعال 10 نخلات أمام سوق الجملة بطريق الواحات، بسبب الموجة الحارة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى إطفاء الحريق بواسطة الحماية المدنية، ولا توجد أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.