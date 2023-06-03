تفاصيل مقتل شاب بطعنة نافذة في منطقة عين شمس.. خلاف انتهى بجريمة

تواصل جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها، في واقعة مقتل شاب بطعنة نافذة في منطقة عين شمس بالقاهرة، حيث أمرت بحبس مرتكب الجريمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، ونقل الجثة إلى المشرحة، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة عين شمس بالقاهرة، فعقب الواقعة مباشرة، انتقلت جهات التحقيق، وناظرت جثمان المجني عليه، وتبين أنه مصاب بطعنة قاتلة في القلب، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية.

وكشفت تحريات الشرطة تفاصيل الجريمة، حيث تبين أن الواقعة بدأت ببلاغ إلى رجال الشرطة من أحد المستشفيات، يفيد بوصول شاب إلى المستشفى مصاب بطعنة نافذة في منطقة القلب، كما أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وعقب انتقال رجال الشرطة، تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر، ويدعى «مجدي. م»، كما أنه مصاب بطعنة نافذة في القلب.

كاميرات المراقبة

ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، ومن خلال مناقشة شهود العيان، وتكثيف التحريات، تبين أنه في يوم الجريمة، نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل، تطور الأمر إلى مشاجرة، ليقوم المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه، أودت بحياته، وقام رجال الشرطة بضبط المتهم وسلاح الجريمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وعن العقوبة القانونية لارتكاب جريمة القتل، أوضح حسام همام المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».