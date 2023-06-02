مراسلة القاهرة الإخبارية: الأردن يواصل احتفالاته بزفاف ولي العهد

قالت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ حفل زفاف ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الثاني، تضمن تفاصيل بسيطة لفتت انتباه الإعلام والجمهور، أولها التاج الذي ترتديه الأميرة رجوة الحسين، الذي كُتب عليه رجوة من الله، والتي قالتها مسبقا الملكة رانيا في حفل الحناء، ومن ثم أصبحت هذه العبارة حقيقة.

لقب لزوجة ولي العهد الأردني

وأضافت «السيد»، خلال رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بعد مراسم حفل الزفاف في قصر زهران منحة زوجة ولي العهد لقب سمو الأميرة رجوة الحسين، بعدها كان هناك الموكب الأحمر الذي كان الجمهور في انتظاره بالآلاف من أجل تحية ولي العهد وزوجته».

حدث فريد شهدته الأردن أمس

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «الاحتفالات مستمرة، فقد كان الحدث فريدا ومهيبا وأظهر طبيعة الشارع والمجتمع الأردني، وسيكون هناك حفل للفنان الإماراتي حسين الجسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة زفاف ولي العهد، إضافة إلى مبادرات يقوم بها المواطنون، مثل مأدبة غداء وعشاء احتفالا بالزفاف، كما أن العشائر الأردنية مازالت تحتفل أيضا، وأعلنت عدة مؤسسات غير ربحية عن إقامة احتفالات غنائية».