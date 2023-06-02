«تعليم الجيزة» تعلن موعد الإعلان عن نتائج مراحل النقل للثانوي العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وحرصا على أمن وسلامة الطلاب، ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس، وفي إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور، سيجرى إعلان نتائج الصف الأول الثانوي العام غدا السبت، وبعد غد الأحد لطلاب الصف الثاني الثانوي العام.

ومن المقرر أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات في المدرسة، بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.