فتح المجازر بالمجان طوال أيام عيد الأضحى في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي في المجازر حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به.

المجازر التي قررت المحافظة فتحها بالمجان

وكشفت محافظة الجيزة في بيان، أن المجازر التي قررت فتحها بالمجان للمواطنين تشمل مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر، ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، ومجزري سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

كما تضمنت القائمة مجزري العياط والمتانيا بالعياط، ومجزر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجزري القبابات والبرمبل بأطفيح، ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية، ومجزر دينا «خاص» بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 72، ومجزر البشاير «خاص» بالكيلو 76 طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي منطقة ريجوا.

تواجد الأطباء البيطريين بالمجازر للكشف على الذبائح

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع، حفاظا على البيئة، إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، وذلك بدون مقابل.

وطالبت محافظة الجيزة، المواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر، لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.