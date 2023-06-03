بسبب تغيرات المناخ.. مزارعو الساحل بكفر الشيخ يضعون «الغاب» لصد الرياح

يهتم مزارعو قري الساحل بمحافظة كفر الشيخ، في المقام الأول بزراعة الخضروات التي تجود في الأراضي الرملية، وكذلك زراعة بساتين الموالح والفاكهة، في مهنة هي ميراث الآباء والأجداد مع مرور السنوات، بما تعتبر مهنة الزراعة لديهم، والتي يحترفونها، ويعتبرون المحاصيل مصدر رزقهم اليومي منذ عصور، لكن الأمر قد اختلف في هذا التوقيت جراء التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد من سقوط أمطار رعدية، وهبوب رياح عاصفة، وغبار وأتربة في فصل الصيف.

الغاب مضاد للرياح والأتربة

وكشف الدكتور محمد المحروق، أستاذ البساتين والخضروات بكلية الزراعة في جامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما يلجأ مزارعو قري ومدن الساحل في المحافظة لوضع مصادات الغاب حول زراعتهم من الخضروات، خاصة حقول الخيار، والباذنجان، والطماطم، والأناناس، والكتة، وغيرها من الزراعات المتنوعة، وذلك لحمايتها من عوامل التغيرات المناخية التي لم تحدث منذ سنوات، موضحا: «تساقط الأمطار الرعدية مع هبوب الرياح المحملة بالأتربة والرمال والغبار، تؤثر بشكل سلبي علي إنتاجية الخضروات، وكذلك بساتين الفاكهة في هذا التوقيت من التزهير، خاصة في فصل الصيف».

ونوه «المحروق» إلى أن تلك الرياح المحملة بالغبار والأتربة، تؤثر بشكل سلبي وكبير علي إنتاجية الفدان الواحد من الخضروات، بنحو أكثر من 25% من إجمالي الإنتاجية، وهو أمر يحتاج «لتحاويط» الغاب والبوص.

سابقة الغاب والتحاويط في فصل الصيف

ويقول سلامة حلمي، مزارع من أبناء البرلس في كفر الشيخ: «نضع تحاويط البوص والعاب في فصل الشتاء، وذلك لحماية زراعتنا من الرياح العاتية والصقيع، لكن لأول مرة منذ سنوات نضع تلك المصادات من الغاب في فصل الصيف، حتى لا تتلف الزراعات ونخسر المحصول، في أمر لم نره من قبل أن يحل فصل الصيف، ونشعر أننا في فصل الشتاء، جراء التقلبات المناخية».