5 حيل لتقليل درجة حرارة السقف في فصل الصيف.. اعرفها

يعاني سكان الأدوار العليا خاصة من الحرارة في ظل فصل الصيف، ويشعرون بالموجات الحارة أكثر من غيرهم، لذا يسعون لإيجاد طريقة لتقليل درجة حرارة السقف بشكل اقتصادي.

قدم محمد فوقي، مهندس مدني، عبر «الوطن»، روشتة اقتصادية لتقليل درجة حرارة السقف لسكان الأدوار العليا وخاصة الدور الأخير.

طرق تقليل درجة حرارة السقف

وذكر المهندس محمد فوقي، بعض الحيل لتقليل درجة حرارة السقف في ظل فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وهي كالتالي:

1- 5 شكائر جير يتم تدفئته أولا في برميل بالإضافة إلى 5 كيلو أسمنت أبيض، و2 كيلو جبس يتم خلطهم بالماء وعليهم لتر زيت محرك سيارتوكيس ملح، ويتم فرده على كامل السطح، حيث أن تلك الطريقة تمنع سطح البيت من التقطير كما تعتبر عازل جيد للحرارة صيفا.

2- يتم رفع طبقة من التربة الزراعية أو الطفلة أو الطمي سمكها على السطح 5 سنتيمترات وفردها، وهي طريقة غير مكلفة على الإطلاق.

3- يتم وضع جريد النخيل المغطى بالكارتون.

4- يتم استخدام 4 جردل بويات «بلاستيك» ويدهن السقف بالرولة وهو ما يساهم في عزل الشمس بنسبة 90%.

4- بالنسبة لمن يمتلكون بيوت أو يمتلكون حرية في التصرف في الأسطح، يمكن زراعة العنب بجوار المنزل ويرفع لأعلى السطح أو زراعته في براميل ووضعه على السطح وهو ما يساهم في التقليل من الشعور بالحرارة كثيرا.

5- العزل بالفوم الأبيض المضغوط الأزرق سُمك 5 سنتيمترات كثافة متوسطة 36 كيلوجراما بشفة على مساحة 20 مترا مسطحا بسمك 5 سنتيمترات، وهي تعتبر من أكثر الطرق تكلفة.