الحرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.. نصائح للتعامل مع أشد موجة حر في الربيع

منذ سنوات عديدة لم يشهد المواطنون خلالها هذا الارتفاع في درجات الحرارة تحديداً في فصل الربيع، لتخرج الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، معلنة عن أشد درجة حرارة في البلاد تصل إلى 40 درجة مئوية اليوم الخميس، مع تقديم بعض النصائح المهمة للتعامل مع أشعة الشمس الحارقة.

أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، أن درجة الحرارة اليوم قد تصل إلى 40 درجة مئوية لتسجل أعلى ارتفاع في درجات الحرارة في فصل الربيع على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وتصل إلى 43 درجة مئوية في الصعيد.

رياح جنوبية ترفع درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أن المنخفض الجوي سيصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجة الحرارة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى 40 والصغرى 27

الأسكندرية الكبرى 37 الصغرى 25

مطروح الكبرى 32 الصغرى 23

الغردقة الكبرى 38 الصغرى 27

الفيوم الكبري 40 الصغرى 27

بني سويف الكبرى 40 الصغرى 27

المنيا الكبرى 41 الصغرى 26

أسيوط الكبرى 40 الصغرى 27

سوهاج الكبرى 41 الصغرى 26

أسوان الكبرى 43 الصغرى 28

وتخفيفاً من الشعور بالموجة الحارة اليوم الخميس وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين وخاصة الطلاب المستمرين في تأدية امتحانات نهاية العام الدراسي.

بعض النصائح للتخفيف من حرارة الجو

لا يجب على المواطنين التعرض المباشر لأشعة الشمس ويفضل ارتداء النظارات الشمسية، خاصة في ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة حتى العصر.

شرب كميات كبيرة من المياه والمرطبات من السوائل الباردة لتخفيف درجة حرارة الجو المرتفعة.

يجب على المواطنين ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وتجنب ارتداء الملابس الداكنة التي تمتص أشعة الشمس.

على مرضى الحساسية ارتداء الكمامات الطبية في حالة خروجهم من المنزل.